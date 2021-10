Honderden miljoenen nodig voor verouderde schoolgebouwen in Almere

De gemeente Almere moet de komende dertig jaar honderden miljoenen euro's investeren in verouderde en nieuwe schoolgebouwen in de stad, meldt Omroep Flevoland.

Almere is 45 jaar oud en heeft voor het eerst te maken met schoolgebouwen die gerenoveerd of vervangen moeten worden. Daarnaast groeit het aantal inwoners in een aantal woonwijken nog steeds en moeten daar scholen bij komen. De totale kosten kunnen oplopen tot 770 miljoen euro.

Financiële puzzel

De gemeente is verantwoordelijk voor bouw en onderhoud van de scholen. Volgens Almere is de opgave "enorm groot" en vormt die een grote aanslag op de gemeentelijke financiën. Almere gaat dan ook onderzoeken hoe de gemeente het de komende jaren allemaal kan betalen.

Dat de gemeente voor een grote opgave staat, werd pas echt duidelijk toen de stad dit jaar een zogenoemd Integraal Huisvestingsplan voor scholen maakte. Samen met alle schoolbesturen is uiteindelijk besloten welke verouderde basisscholen als eerste gerenoveerd of vervangen worden.

De komende vijftien jaar zijn dat 23 basisscholen in Stedenwijk, Molenbuurt, Almere Haven, Danswijk en Parkwijk. Ook twee middelbare scholen komen aan de beurt. Er is inmiddels geld gevonden voor het vervangen van de basisscholen in Stedenwijk en een middelbare school. Voor de andere scholen is nog geen budget.

Probleem vooruit geschoven

"Het gaat om ongelofelijk veel geld", zegt Nico de Haas van de scholenkoepel Prisma Almere tegen Omroep Flevoland. De stichting heeft achttien basisscholen in de stad. "Ik denk dat de gemeente het probleem maar voor zich uit heeft geschoven en dat het nu opeens heel zichtbaar wordt. Er zal nog veel over gepraat moeten worden om het allemaal voor elkaar te krijgen", stelt De Haas.