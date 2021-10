Politie beëindigt actie Greenpeace bij Shell in Rotterdamse haven

De politie heeft een einde gemaakt aan een actie van Greenpeace bij Shell in de Rotterdamse haven. Ongeveer tachtig actievoerders hadden met rubberbootjes, kano's en een zeilschip de Tweede Petroleumhaven geblokkeerd. Het zeilschip is door de politie in beslag genomen.

Rond het middaguur greep de politie in, nadat de actievoerders meerdere keren waren gewaarschuwd dat ze moesten vertrekken. Het is niet duidelijk of er actievoerders zijn aangehouden.

De actievoerders eisten een verbod op het maken van reclame voor fossiele brandstoffen. Greenpeace wil de komende maanden een miljoen handtekeningen ophalen om zo'n verbod in Europa af te dwingen.

Shell zegt het demonstratierecht te respecteren, maar waarschuwt dat het gevaarlijk is om bij de raffinaderij te demonstreren. Daar gelden strenge veiligheidsvoorschriften.