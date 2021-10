Omtzigt reageert op mondkapjesdeal: Van Lienden zette mij op verkeerde been

Tweede Kamerlid Omtzigt vindt dat Sywert van Lienden hem heeft misleid over diens mondkapjesdeal met de overheid. Dat zegt de oud-CDA'er in de Volkskrant, waar hij voor het eerst op de zaak reageert.

"Ik heb expliciet gevraagd of er sprake was van een non-profitorganisatie en dit heeft Sywert aan mij bevestigd", zegt Omtzigt. "Ik voel mij op het verkeerde been gezet, dat lijkt me duidelijk."

De Volkskrant vroeg op basis van de Wet openbaarheid van bestuur stukken op. Daaruit blijkt dat Omtzigt niet alleen bij premier Rutte aandacht vroeg voor het initiatief van Van Lienden, maar ook bij toenmalig coronaminister Van Rijn. Die was verantwoordelijk voor de inkoop van coronahulpmiddelen. Ook sprak Omtzigt erover met een topambtenaar.

Zonder winstoogmerk

Omtzigt en Van Lienden zaten beiden in de commissie die het CDA-verkiezingsprogramma schreef voor de Kamerverkiezingen van maart.

Van Lienden raakte afgelopen voorjaar in opspraak door de mondkapjesdeal waarmee hij miljoenen verdiende, terwijl hij had gezegd dat hij de mondkapjes voor zorgpersoneel zonder winstoogmerk had geleverd. Zijn bedrijf verdiende uiteindelijk zo'n 28 miljoen euro aan de deal.

Van Lienden noemde de deal eerder zelf onuitlegbaar, maar deed geen toezeggingen de winst terug te betalen. Hij zei wel zijn rendement "voor goede doelen" te willen gebruiken. Er loopt nog een extern onderzoek naar de zaak.