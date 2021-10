Op Schiphol ontsnapte hond Pandora teruggevonden

Pandora, de staffordshireterriër die vorige week ontsnapte uit het KLM Dierenhotel bij Schiphol, is terecht. De hond werd gevonden bij de McDonald's-vestiging in de buurt van de luchthaven, waar ze afgelopen week ook al twee keer was gezien.

De hond ontsnapte vorig weekend uit het dierenhotel op Schiphol. De eigenaren lieten hun twee honden door KLM vervoeren van Zuid-Afrika naar Dublin, waar zij onlangs naartoe zijn verhuisd. Bij de overstap op Schiphol ging het mis: Pandora nam de benen toen een medewerker van het dierenhotel een deur open had laten staan.

Tientallen vrijwilligers

De hond was een week kwijt. Tientallen vrijwilligers hielpen bij de zoektocht om haar terug te vinden. De eigenaren hadden zelfs een beloning van duizend euro uitgeloofd voor de persoon die Pandora op het spoor zou komen.

Nu is de hond dus weer terecht. Ze is uiteindelijk gevonden door de vader van een van de eigenaren, de Ierse Tony Pereira. Hij kwam vrijdag overvliegen om bij de zoektocht te helpen. Pereira was ervan overtuigd dat zijn stem zou helpen om de hond tevoorschijn te laten komen.

