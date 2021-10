Vliegtuigje crasht in kantoorpand Milaan, acht doden

In de buurt van Milaan is vanmiddag een klein vliegtuigje een gebouw in gevlogen. Volgens Italiaanse media zijn de piloot en zeven inzittenden daarbij om het leven gekomen.

Het vliegtuig was onderweg van Milaan naar Sardinië. Rond 14.00 uur boorde het zich in een kantoorgebouw in de voorstad San Donato. Volgens de brandweer was er niemand in het gebouw aanwezig. De gevel van het pand is verwoest en enkele auto's die in de buurt geparkeerd stonden zijn in brand gevlogen.

Aan boord van het vliegtuig waren volgens de omroep RAI een piloot, een copiloot, vijf volwassen passagiers en een kind. De Italiaanse autoriteiten hebben een onderzoek naar de crash aangekondigd.