Balkon ingestort van woning in Vlaardingen, twee mensen zwaargewond

In Vlaardingen zijn twee mensen zwaargewond geraakt doordat een balkon waarop ze stonden naar beneden stortte.

Volgens de veiligheidsregio gebeurde het ongeluk rond 13.30 uur bij een woning aan de Binnensingel. "Het is een woning uit de jaren 20 of 30", zegt een woordvoerder. "Het was een relatief klein balkon dat op ongeveer 2,5 meter hoogte hing."

Het is nog onduidelijk hoe de slachtoffers er nu aan toe zijn. "Ze zijn met de traumahelikopter met spoed naar het ziekenhuis gebracht", aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio tegen regiozender Rijnmond.

Inspecteurs van de gemeente doen momenteel onderzoek naar de constructie van de balkons van andere woningen om te controleren of die veilig zijn.