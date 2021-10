Dam nagenoeg vol met deelnemers protestmars tegen coronabeleid

De Dam in Amsterdam staat nagenoeg vol met demonstranten die actievoeren tegen het coronabeleid. Op basis van videobeelden en ooggetuigen waren er om 12.50 uur uur vele duizenden aanwezigen, en er komen nog steeds mensen bij.

Zowel de organisatie als de gemeente waren niet direct bereikbaar om een inschatting te geven van het aantal deelnemers. Even na 13.15 is de protestmars van zo'n 5 kilometer door het centrum van de stad begonnen. De sfeer is volgens verslaggevers gemoedelijk.

"Wij nemen stelling tegen de buitenproportionele overheidsmaatregelen rondom covid-19 en de wijze waarop onze vrijheden beperkt worden en burgerrechten buitenspel worden gezet", schrijft de organisatie op Facebook. De kritiek richt zich vooral op de onlangs ingevoerde coronapas voor toegang tot bijvoorbeeld restaurants.

Organisatie hoopt op 100.000 deelnemers

"Wil je verder leven als mens of als QR-code?", staat op een van de spandoeken die deelnemers omhooghouden. Op het plein wordt getrommeld en gedanst. "Het weer speelt ons parten", zegt initiatiefnemer Michel Reijinga op NPO Radio 1. "Maar we gaan proberen de 100.000 bezoekers te halen."

In deze video leggen Reijinga en andere deelnemers uit waarom ze vandaag op de Dam staan: