China stuurt opnieuw tientallen vliegtuigen richting Taiwan

Voor de tweede opeenvolgende dag heeft China tientallen militaire vliegtuigen langs Taiwan laten vliegen. Vrijdag waren dat er 38, gisteren 39, meldt het Taiwanese ministerie van Defensie. Ze kwamen zo dichtbij dat Taiwan zich genoodzaakt voelde om gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen.

China zegt dat Taiwan bij China hoort. Al bijna twee jaar zet het die claim kracht bij door gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers richting Taiwan te laten vliegen. Tot een confrontatie kwam het nooit, maar het aantal vliegtuigen dat China stuurt wordt wel steeds groter. De Taiwanese premier Su Tseng-chang zei gisteren dat China de vrede in het gebied in gevaar brengt.

Taiwan is een eiland dicht bij de Chinese kust. Tot 1949 hoorde het bij China. In dat jaar kregen de de communisten van Mao Zedong het Chinese vasteland in handen. De nationalistische regering vluchtte naar Taiwan, maar de communistische leiders in Peking hebben hun claim op het eiland nooit opgegeven. Taiwan heeft de steun van onder meer de VS en Japan.