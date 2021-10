Twee doden aangetroffen in woning Nijmegen

Politie Gelderland Gebruiker geverifieerd door Twitter @POL_Gelderland

We zijn met verschillende collega’s aanwezig bij een woning aan de Spieghelhof in #Nijmegen. Binnen zijn twee overleden personen aangetroffen. We doen onderzoek naar de doodsoorzaak en identiteit van deze personen. Vooralsnog is er geen aanvullende informatie beschikbaar. ^SV