Wekdienst 2/10: Eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen • PvdA houdt ledenraad

Wat heb je gemist?

De negen terreurverdachten die vorige week donderdag in Eindhoven werden opgepakt, wilden mogelijk een aanslag plegen op demissionair premier Rutte, Geert Wilders en Thierry Baudet. Dat meldt De Telegraaf op basis van opsporingsbronnen. De negen werden aangehouden op verdenking van het voorbereiden van en trainen voor een terroristische aanslag.

Volgens de krant nemen politie en het OM de dreiging uiterst serieus. Het is niet duidelijk in welk stadium de planning van de aanslag was, maar de krant meldt wel dat de dreiging leidt tot extra veiligheidsmaatregelen.

Ander nieuws uit de nacht:

Ecuador wil duizenden gevangenen vrijlaten om rellen tegen te gaan: de autoriteiten in Ecuador zijn van plan duizenden gevangenen vrij te laten om de druk op de overbevolkte gevangenissen wat te verlichten. Het voornemen volgt op de gevangenisrellen van eerder deze week in Guayaquil, waarbij 118 gevangen om het leven kwamen.

Europees-Japanse ruimtesonde passeert voor het eerst Mercurius: de Europees-Japanse ruimtesonde BepiColombo is voor de eerste keer de planeet Mercurius gepasseerd. Het ruimtevaartuig vloog vannacht op zo'n 200 kilometer afstand langs de planeet, met een snelheid van 50 kilometer per seconde ten opzichte van de zon.

VN accepteert uitzetting medewerkers uit Ethiopië niet: secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties accepteert niet dat Ethiopië zeven humanitaire VN-medewerkers het land uit wil zetten. Donderdag werden de zeven tot persona non grata verklaard.

En dan nog even dit:

Mona Keijzer moest vertrekken, Rutte bleek het doelwit van criminelen, er werd geroddeld over Remkes en na een half jaar kwam er dan tóch een doorbraak in de formatie. Xander van der Wulp, Marleen de Rooy en Herman van der Zandt gaan alle gebeurtenissen langs in Rondje Binnenhof.