Europees-Japanse ruimtesonde passeert voor het eerst Mercurius

De ruimtesonde werd eind 2018 gelanceerd in Frans-Guyana. Het is een van de belangrijkste Europese ruimtemissies van de afgelopen jaren. BepiColombo moet antwoord geven op vragen die zijn overgebleven na een missie van de Amerikaanse sonde Messenger, die Mercurius tussen 2008 en 2015 onderzocht. Die sonde vond afzettingen in kraters die mogelijk door ijs zijn gevormd.

Ook willen onderzoekers meer weten over de langzame krimp van de planeet en de vroegere vulkanische activiteit op Mercurius. De bedoeling is dat astronomen straks meer inzicht krijgen in het ontstaan van ons zonnestelsel.

De BepiColombo bestaat uit twee aparte onderdelen, een Europees en Japans gedeelte. Als de sonde Mercurius definitief heeft bereikt, splitst BepiColombo zich op: de Europese Mercury Planetary Orbiter (MPO) komt in een baan dicht bij Mercurius. De Japanse Mercury Magnetospheric Orbiter zoekt een veel wijdere baan rond de planeet op.