Ecuador wil duizenden gevangenen vrijlaten om rellen tegen te gaan

De autoriteiten in Ecuador zijn van plan duizenden gevangenen vrij te laten om de druk op de overbevolkte gevangenissen wat te verlichten. Het voornemen volgt op de gevangenisrellen van eerder deze week in Guayaquil, waarbij 118 gevangen om het leven kwamen.

De topman van het Ecuadoraanse gevangeniswezen zegt dat vooral ouderen, vrouwen en gevangenen met beperkingen of die terminaal zijn kunnen rekenen op clementie. In de gevangenissen van het Zuid-Amerikaanse land zitten nu zo'n 39.000 mensen.

Strijd tussen groeperingen

Volgens de gevangenistopman zijn de rellen veroorzaakt door rivaliserende bendeleden. Zij gingen elkaar te lijf met vuurwapens, messen en explosieven. De autoriteiten hebben 3600 agenten en militairen naar verschillende gevangenissen in het land gestuurd om de orde te handhaven.

Van 41 slachtoffers van de rellen van afgelopen week is de identiteit inmiddels vastgesteld, 21 lichamen zijn aan familieleden overgedragen. Zeker zes slachtoffers blijken te zijn onthoofd.

Gevangenisrellen in Ecuador komen vaker voor. In februari vielen daarbij 79 doden, in juli kwamen 22 gevangenen om het leven.