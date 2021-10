PvdA-leden kiezen senator Sent als nieuwe voorzitter

Esther-Mirjam Sent wordt de nieuwe partijvoorzitter van de PvdA. Zij is met 52,3 procent van de stemmen gekozen door de leden van de partij,

Sent werd al beschouwd als de favoriet. De 54-jarige senator leidde vorig jaar de verkiezingsprogrammacommissie en kwam met het meest linkse PvdA-programma in jaren. Naast Eerste Kamerlid is Sent hoogleraar economie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Er waren in totaal acht kandidaten voor het voorzitterschap. De leden moesten zich over alle acht uitspreken. Dat maakte dat de uitslag van de verkiezing lastig te voorspellen was.

Bijna 24 procent van de leden van de PvdA bracht zijn stem uit. Nadat de uitslag bekend was gemaakt, bedankte een emotionele Sent hen.