Nieuwe breuklijn en aardbevingen bij vulkaan op La Palma

In de vulkaan op het Spaanse eiland La Palma is een derde breuklijn ontstaan. De breuklijn is de derde die is ontstaan sinds de uitbarsting op de Cumbre Vieja-bergketen op het Spaanse eiland begon op 19 september. Ook werden acht nieuwe aardbevingen gemeten met een magnitude van 3.5.

Autoriteiten zijn nog in afwachting of de lava die uit de nieuwe breuklijn stroomt samenkomt met de andere lavastroom in het gebied. Die lava stroomt sinds dinsdagavond in de buurt van de plaats Tazacorte de Atlantische Oceaan in. Het is voor de bewoners op dit moment nog veilig om de lucht in te ademen, als de lava het water raakt, is er wel een kans dat er chloorgas kan vrijkomen.

De Spaanse regering heeft La Palma uitgeroepen tot rampgebied. Door de snelle evacuaties op het eiland vlak na de eerste uitbarsting zijn er geen doden of gewonden gevallen op het eiland. Wel werden honderden gebouwen verwoest. Ook een aantal bananenplantages werd vernietigd en wegen raakten beschadigd. De zesduizend geëvacueerden kunnen nog altijd niet terugkeren naar hun huizen.