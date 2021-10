Wiebe Draijer stopt in 2022 na acht jaar als Rabobank-topman

Wiebe Draijer stopt volgend jaar oktober als topman van de Rabobank. Hij heeft de bank dan twee termijnen geleid, acht jaar, en stelt zich niet beschikbaar voor een derde. Draijer spreekt zelf van een "natuurlijk moment om plaats te maken voor een opvolger". Wie hem gaat opvolgen is nog niet bekend.

Draijer werd in 2014 aangesteld als de man die het imago van de bank na de Libor-affaire moest herstellen. Het Financieele Dagblad schreef destijds dat "het misschien wel de meest complexe klus is die er in Nederland te doen is".

Een jaar eerder had de bank een boete van 774 miljoen euro gekregen van Amerikaanse, Britse en Nederlandse toezichthouders voor manipulatie van de zogeheten Libor- en Euribor-rente. Hierbij werden de tarieven gemanipuleerd, wat handelaren grotere winsten opleverde en dus ook een grotere bonus. Tientallen handelaren waren erbij betrokken en in enkele gevallen was het management op de hoogte.

Geen bankier

Naar aanleiding van dit schandaal stapte de toenmalige topman op, Piet Moerland. Draijer kreeg de taak de bank te reorganiseren. Hij was niet afkomstig uit het bankwezen. De twee jaar voor zijn aanstelling was hij voorzitter geweest van de Sociaal Economische Raad (SER). Daarvoor werkte hij als consultant bij McKinsey en studeerde werktuigbouwkunde.

Bij zijn aanstelling zei Draijer in gesprek met Nieuwsuur het als een voordeel te zien dat hij geen bankier was. "Als je van buiten komt kun je een aantal vragen stellen die mensen die er lang bij betrokken zijn geweest, misschien niet meer zouden stellen."

Over de affaire zei de topman toen dat het de bank in de jaren ervoor enorm voor de wind ging terwijl de sector het heel moeilijk had. Dat leidde volgens Daijer tot een soort "onoverwinnelijkheid" die ertoe leidde dat de controle niet overal even strak was, waar die wel had moeten zijn.

Reorganisatie

In de jaren na zijn aanstelling reorganiseerde Draijer de bank flink. In 2015 maakte het bedrijf bekend in de jaren erna 9000 banen te gaan schrappen; dat kwam boven op een eerder plan uit 2013 om 10.000 banen te schrappen. Dat was toen de grootste in de geschiedenis van de bank. Begin vorig jaar werd bekend dat de Rabobank ook het aantal bankfilialen flink gaat verminderen.

Daarnaast werd de bank de afgelopen jaren verder gedigitaliseerd. Ook werd de organisatie gecentraliseerd. In plaats van dat alle bankfilialen een eigen bankvergunning hadden, kwam er een centrale vergunning en daarmee dus meer regie vanuit het Utrechtse hoofdkantoor.

Voetbalclubs

In 2019 besloot de bank onder leiding van Draijer dat het geen clubs uit het betaald voetbal meer zou accepteren als klant, vanwege risico's op onder meer witwassen en fraude. De topman zei destijds tegen de NRC dat "een aantal veranderingen van eigenaren" aanleiding gaven om de situatie opnieuw te bekijken. "Waar komt het geld van die eigenaar vandaan en zijn betrokken partijen betrouwbaar? En dan stuit je nog wel eens op iets."

De keuze werd door de krant opmerkelijk genoemd, omdat 80 procent van de clubs bij de Rabobank bankiert.