Man opgepakt voor oplichting via advertenties met BN'ers

Een 29-jarige man uit Amsterdam is vorige week opgepakt voor betrokkenheid bij oplichting via nepnieuwssites, meldt de fiscale opsporingsdienst FIOD. Gedupeerden kwamen op die websites terecht via online advertenties waarin de identiteit van bekende Nederlanders als Ali B. en Jort Kelder werd gebruikt om mensen te overtuigen geld in te leggen.

Naast de aanhouding zijn ook panden in Amsterdam, Velserbroek en Zweden doorzocht. Daarbij is voor miljoenen euro's beslag gelegd op vastgoed, auto's, cryptovaluta en bankrekeningen in binnen- en buitenland.

De Amsterdammer wordt ervan verdacht dat hij leiding heeft gegeven aan een criminele organisatie. Die organisatie zette verschillende nepnieuwscampagnes op. Daarbij werd de identiteit van bekende Nederlanders misbruikt, of werden namen en logo's van Nederlandse nieuwssites misbruikt.

Foto's en citaten van BN'ers

In die advertenties, die op sommige plekken nog steeds te zien zijn, worden bekende Nederlanders geciteerd waarin ze zeggen dat ze een flink rendement hebben behaald met een investering. In werkelijkheid is dat een verzonnen citaat, schrijft NH Nieuws. Wie op de link klikt komt op een nepwebsite terecht met berichten die doen voorkomen dat de BN'ers de uitspraken hebben gedaan in een gerenommeerde talkshow.

Wie zijn gegevens achterlaat, wordt op een later moment gebeld voor hulp bij het aanmaken van een account en bij de eerste inleg. Als dat eenmaal is gebeurd, wordt er vaker gebeld en worden mensen verleid om meer geld in te leggen. "Het ingelegde geld wordt overgeboekt naar diverse buitenlandse bankrekeningen. Vaak zijn slachtoffers hun geld kwijt", meldt de FIOD.

Tientallen miljoenen

Op een server van de criminele organisatie stonden gegevens van meer dan een miljoen mensen. De fiscale opsporingsdienst denkt dat tienduizenden mensen wereldwijd uiteindelijk geld hebben ingelegd en het slachtoffer zijn geworden. Vermoedelijk loopt de schade in de tientallen miljoenen. Het onderzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie richt zich uitsluitend op activiteiten die in Nederland zouden hebben plaatsgevonden.

Omdat de advertenties nog steeds opduiken, roept de FIOD websites die deze advertenties "(nog) niet actief verwijderen op om meer werk te maken van het weren van dit soort advertenties van hun platforms".