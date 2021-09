Blikseminslag in Maarheeze wordt zeven paarden fataal

In Maarheeze zijn gistermiddag zeven paarden om het leven gekomen door blikseminslag. De dieren stonden in een weide toen ze werden geraakt. "Het is niet te geloven, zo vlug als het ging."

De paarden stonden in een weiland van Jack Ogier, die een paardenrusthuis runt. Ogier was bezig om het wintervoer naar binnen te halen toen het weer omsloeg. "Ineens begon het te regenen en te waaien. Het hagelde zo heftig dat de tractor niet eens meer te horen was", vertelt hij aan Omroep Brabant.

Het duurde niet langer dan twee minuten, zegt hij. Het ene moment zag hij nog hoe het vuur in de lucht hing "zo groot alsof een huis in brand stond". Vanuit een rode vuurzee boven hem schoten bliksemschichten alle kanten op. Hij besefte meteen dat de paarden die hij in de verte op een rij zag liggen, geraakt waren door de bliksem. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt", aldus Ogier.

Overgeslagen

Hij vermoedt dat een van de paarden is geraakt door de bliksem en dat het daarna is overgeslagen naar de andere paarden. "Ik denk dat ik geluk heb gehad dat het bij zeven paarden gebleven is."

Ogier heeft de eigenaren van de paarden op de hoogte gebracht van het nieuws. Vandaag kwamen enkelen van hen naar Maarheeze om afscheid te nemen. "Ik dacht eerst dat hij een grapje maakte", zegt Rosalin Taormina, een van de eigenaren. "Gisteren was een heel zwarte dag. De enige troost die we hebben is dat de paarden niet geleden hebben. Het is zo snel gegaan."

Morgen worden de paarden opgehaald door een destructiebedrijf.