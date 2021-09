Voormalige Parijse agent bekent moorden in zelfmoordbrief

Een 59-jarige voormalige agent uit Parijs heeft in een afscheidsbrief bekend schuldig te zijn aan vier moorden en zes verkrachtingen in de jaren 80 en 90. De brief werd gevonden in een appartement bij de Zuid-Franse stad Montpellier bij het levenloze lichaam van de agent, François V. Hij heeft waarschijnlijk met een overdosis drugs zelfmoord gepleegd, melden Franse media.

V. voelde de hete adem van de Franse justitie in zijn nek. Hij werd opgeroepen om verhoord te worden en dna-materiaal af te staan in verband met de nooit opgeloste zaken. Op de plaatsen delict werden dna-sporen aangetroffen. Onderzoek moet nog uitwijzen of het dna van de overleden agent en het aangetroffen dna ook overeenkomen.

De eerste zaak dateert uit 1986. Een 11-jarig meisje werd gewurgd aangetroffen in een kelder in Parijs. Er werd ook vastgesteld dat ze was verkracht. In 1987 doodde hij naar eigen zeggen een koppel in Parijs en in 1994 een 19-jarige vrouw. Ook zou hij zich nog schuldig hebben gemaakt aan zes verkrachtingen. Na 1997 beging hij geen misdaden meer, schreef hij in zijn brief.

De gezochte seriemoordenaar en -verkrachter werd Le Grêlé genoemd: de pokdalige. Volgens getuigen zat zijn gezicht vol met acné en andere oneffenheden in zijn huid.