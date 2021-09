Arnhemse nieuwbouwwijken krijgen oplaadpunten verstopt in lantaarnpalen

Bij iedere parkeerplaats kan zo'n laadlantaarn, voorzien van twee laadpunten, worden geplaatst. Het gaat aanvankelijk om 150 lantaarnpalen, wat dus neerkomt op 300 laadpunten. "Dat is een eerste stap, later volgen bestaande wijken", zegt de Arnhemse wethouder Bouwkamp.

Zo'n parkeerplaats is niet exclusief voor elektrische auto's, zoals nu vaak het geval is, verzekert de wethouder. "Er zijn namelijk voortaan voldoende laadpunten beschikbaar, dus ook niet-elektrische auto's kunnen op zo'n parkeerplaats parkeren."

Gemeente onvoldoende voorbereid

Roland Ferwerda van het Nationaal Kennisplatform Kennisinfrastructuur noemt het Arnhemse plan "een mooie stap voorwaarts". "In andere steden wordt hier ook aan gewerkt, maar daar blijft het vooralsnog bij experimenten. In Arnhem wordt zoiets voor het eerst op grote schaal uitgerold."

Volgens Ferwerda denken gemeenten onvoldoende na over een toekomstbestendige inrichting van woonwijken. "De toekomst is elektrisch. Als je er nu geen werk van maakt, moet je over een paar jaar de weg openbreken. Maar veel gemeenten hebben er niet het geld en personeel voor."

Uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat er zo'n 325.000 elektrische auto's in Nederland rondrijden. Van alle nieuw verkochte auto's is ongeveer 30 procent elektrisch. Er zijn bijna 80.000 (deels) openbare laadpunten in Nederland. Volgens de RVO heeft Nederland de hoogste laadpuntdichtheid ter wereld.