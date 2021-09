Brandstichter (22) opgepakt in Oss, link met andere branden onderzocht

Een 22-jarige man is gisteravond opgepakt in Oss nadat hij een prullenbak in brand had gestoken. De politie onderzoekt of hij ook verantwoordelijk is voor een reeks andere branden in de gemeente.

Afgelopen maand waren er al tien andere branden in de Brabantse gemeente, waarvan drie bij scholen. Ook zijn auto's en containers in vlammen opgegaan.

Burgemeester Wobine Buijs (VVD) kondigde gisteren extra maatregelen aan naar aanleiding van de branden, schrijft Omroep Brabant. Er wordt voor gezorgd dat bij scholen geen losse dingen staan die in brand kunnen worden gestoken. Ook is de hulp van bewoners ingeroepen in de zoektocht naar de dader.

De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen de branden. Ook zijn agenten alert op nieuwe branden.