Toestand van figurant StukTV stabiel na val van loopbrug veerboot Den Helder

Bij opnames voor het YouTube-kanaal StukTV is een man gisteren zwaargewond geraakt na een val van een hoge loopbrug. De toestand van het slachtoffer is inmiddels stabiel, zegt StukTV in een bericht op Instagram.

De man was figurant in het programma Het Jachtseizoen en viel van een loopbrug bij de TESO, de veerboot die tussen Den Helder en Texel vaart. Het slachtoffer maakte een val van vier meter hoogte en werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

"Wij zijn enorm geschrokken van het ongeluk. Het gaat om een persoon die eerder meespeelde om het team van StukTV tijdens het spel te misleiden", schrijft het kanaal. Op het moment van de val werd er niet gefilmd, meldt NH Nieuws.

Opnames gestaakt

In Het Jachtseizoen slaat een bekende Nederlander op de vlucht en moeten de presentatoren van StukTV die persoon te pakken krijgen. Voor de aflevering die gisteren werd opgenomen, was dj Martin Garrix de opgejaagde BN'er.

Hij gaf gisteravond nog een verrassingsoptreden op Texel. Dit was ook onderdeel van de opnames. "Nadat de ernst van de situatie duidelijk werd, is het afsluitende optreden gestaakt en zijn de opnames gestopt", meldt StukTV.

Veerdienst TESO laat aan NH Nieuws weten dat de opnamesessie van StukTV vooraf niet bij de veerdienst was gemeld. "Dat gebeurt meestal wel bij opnames, dan kunnen we het een en ander afstemmen."