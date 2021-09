Blok: na 1 oktober is steun echt alleen nog bedoeld voor nachthoreca en evenementensector

Het is niet de bedoeling dat na 1 oktober behalve de nachthoreca en de evenementenbranche ook nog andere sectoren coronasteun krijgen. Dat heeft demissionair minister Blok van Economische Zaken gezegd in het debat over de steunpakketten. Toch kan hij niet voorkomen dat andere ondernemers van de overgebleven regelingen gebruik maken.

Die steunmaatregelen eindigen aanstaande vrijdag bijna in zijn geheel, omdat de meeste beperkingen zijn opgeheven. Omdat er nog wel een verplichte nachtsluiting voor de horeca geldt, blijft er een regeling voor nachtclubs en discotheken. Als ze ook in het vierde kwartaal meer dan 50 procent minder omzet hebben, krijgen ze een tegemoetkoming in de vaste lasten. Ook organisatoren van evenementen kunnen een vergoeding krijgen, als zij niet de volledige capaciteit kunnen benutten.

De Tweede Kamer droeg verschillende sectoren aan die ook nog lijden onder de naweeën van de coronacrisis. De VVD noemde met name de touringcars en de reisbureaus. Denk vroeg aandacht voor de taxibedrijven en D66 wil iets doen voor seizoenbedrijven die door de beperkingen van afgelopen zomer geen buffer hebben kunnen opbouwen voor de winter.

Alle bedrijven in aanmerking

Minister Blok erkende dat de regeling voor de nachthoreca zo is vormgegeven dat alle bedrijven die meer dan de helft van hun omzet hebben verloren ervoor in aanmerking kunnen komen. Het bleek juridisch niet mogelijk om een regeling te maken die alleen op deze specifieke branche is gericht. Maar het kabinet doet een oproep aan ondernemers om er alleen gebruik van te maken als ze ook echt last hebben van de nachtsluiting in de horeca.

In andere sectoren zijn de problemen ook structureler van aard en zullen ondernemers zich moeten aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid, betoogde Blok. Als voorbeeld noemde hij de toeristische sector, die er rekening mee moet houden dat het nog jaren duurt voordat de omzet weer op niveau is. "Dan is het niet redelijk om de belastingbetaler daar structureel jarenlang voor te laten opdraaien."

Bovendien zijn er in allerlei andere sectoren grote personeelstekorten. Mensen die overbodig zijn in de getroffen sectoren kunnen beter een andere baan zoeken, vindt het kabinet. Het Centraal Planbureau (CPB) concludeerde deze week al dat de steunpakketten het overstappen van mensen naar gezonde sectoren hebben tegengehouden.