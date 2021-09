Jongen (14) gewond bij steekpartij in Rotterdam

Een 14-jarige jongen is in Rotterdam gewond geraakt bij een steekpartij op de Westzeedijk. Het slachtoffer zocht hulp bij een school in de buurt van de plek waar de steekpartij zich afspeelde. Hij is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerder van de politie kon nog niets zeggen over de toedracht.

Volgens de regionale omroep Rijnmond gaat het om een oud-leerling van een school voor scheepvaart-, transport- en havenonderwijs. De politie kan dat niet bevestigen.