Rusland zet Google onder druk in conflict over staatsmedium RT

Rusland dreigt met een gehele of gedeeltelijke blokkade van YouTube als eigenaar Google twee Duitstalige kanalen van het Russische staatsmedium RT blijft blokkeren.

De Russische mediatoezichthouder Roskomnadzor heeft Google een brief gestuurd. Daarin wordt gevraagd alle beperkingen zo snel mogelijk op te heffen. Dit soort acties kunnen als een schending van "fundamentele mensenrechten en vrijheden" worden beschouwd, liet de toezichthouder Google weten.

Als Google niet snel reageert, volgt een waarschuwing. Als Google daarop niet reageert en de blokkade niet opheft "kunnen wij maatregelen nemen, waaronder een complete of gedeeltelijke blokkade", citeert RT de brief.

RT DE en Der Fehlende Part

De Duitstalige kanalen RT DE en Der Fehlende Part (DFP) van RT zijn sinds dinsdag niet meer op YouTube te bekijken. RT zou de richtlijn tegen de verspreiding van nepnieuws over corona overtreden hebben.

Rusland reageerde als door een wesp gestoken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken sprak van een daad van "ongekende informatie-agressie". RT hoorde van diplomaten dat overduidelijk met de Duitse regering was samengespannen.

De Duitse regering zegt niets met de blokkade van RT te maken te hebben. "Het is een besluit van YouTube, gebaseerd op de regels van YouTube", zei een woordvoerder.

Nepnieuws

RT (het vroegere Russia Today) wordt gezien als een belangrijk voorbeeld van een nieuwszender die doelbewust desinformatie verspreidt. Die omroep wordt gefinancierd door het Kremlin.

Het Duitse weekblad Der Spiegel ontdekte dat de Russische autoriteiten vaak dicteren hoe de zender moet berichten over bijvoorbeeld het coronavaccin of Russische onderwerpen. "Ze verspreiden desinformatie zodat mensen hun vertrouwen verliezen in onze democratie in Duitsland", zei Der Spiegel-journalist Anne-Katrin Müller.