OM eist tbs voor man die in een psychose zijn vader zou hebben gedood

Een 28-jarige Rotterdammer die begin dit jaar zijn vader zou hebben vermoord in een flat in de stad is volgens het Openbaar Ministerie volledig ontoerekeningsvatbaar en moet zo snel mogelijk behandeld worden. Het OM eist daarom alleen tbs tegen hem en geen celstraf.

Volgens de officier van justitie verkeerde de man in een psychose toen hij in januari van dit jaar zijn vader op zeer gewelddadige wijze om het leven bracht.

Het slachtoffer, een man van 62, werd die avond in zijn woning gevonden, nadat de brandweer was uitgerukt voor een keukenbrand. Ze troffen er het slachtoffer aan in een plas bloed.

Marteldood gefilmd

Volgens het OM is de 28-jarige verdachte als een beest tekeergegaan. Hij zou zijn vader onder meer langdurig met een halter en een tafelpoot hebben geslagen. De marteldood is gefilmd. Bij zijn aanhouding bekende de man, maar vandaag in de rechtszaal in Rotterdam zei hij niet in de woning te zijn geweest.

De man is eerder veroordeeld voor zware mishandeling van zijn moeder. Volgens deskundigen is hij schizofreen en een acuut gevaar. Regionale omroep Rijnmond meldt dat hij eerder tegen een psychiater heeft gezegd dat hij dingen ziet die anderen niet zien en stemmen hoort.

De rechter doet op 13 oktober uitspraak.