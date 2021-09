Gemeenteraad Kampen beslist over lot van uniek wrak uit 15de eeuw

De komende tijd moet duidelijk worden of een in 2016 uit de IJssel gehaald scheepswrak weer terugkomt naar Kampen. Het wrak van de zogenoemde kogge ging destijds naar een conserveringscentrum in Lelystad. Het exposeren van het schip uit de 15de eeuw kost een miljoen meer dan gedacht en de gemeenteraad van Kampen moet daarover beslissen.

"De raad moet een duidelijk 'go or no go'-signaal geven", zegt wethouder Albert Holtland tegen RTV Oost. "Kampen heeft in 2014 besloten dat het wrak van het middeleeuwse handelsschip, na conservering op de werf in Lelystad, terug moet keren naar Kampen."