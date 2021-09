Remkes doet ultieme formatiepoging nu ook minderheidskabinet is mislukt

Wilco Boom over de formatie:

"De politiek zou natuurlijk enorm in zijn hemd staan", zegt politiek verslaggever Wilco Boom over eventuele nieuwe verkiezingen. "Want de Tweede Kamer zegt dan eigenlijk: 'Beste mensen, leuk dat u gestemd hebt, maar we kunnen er eventjes niks mee. Wilt u nog een keer gaan stemmen?'"

Verder heeft D66-leider Kaag volgens Boom vandaag in het gesprek met Remkes nog wel wat uit te leggen. Dat komt door het D66-verhaal dat de informateur maandag gedronken zou hebben.

Remkes heeft daar naar verluidt "nuchter" op gereageerd, zegt Boom. "Zo kennen we hem ook. Maar ondanks excuses van D66 is het niet meteen weg, want partijleider Kaag moet straks weer naar hem toe en die heeft dan wel wat uit te leggen. Goed voor de sfeer is het natuurlijk niet in een formatie die toch al heel lastig is."