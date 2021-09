Slachtoffer explosie Beiroet na 14 maanden overleden

In de loods bleek 2750 ton ammoniumnitraat opgeslagen te zijn. De explosie, die volgde op een brand in een opslagplaats, veroorzaakte een enorme ravage. 250.000 mensen werden dakloos en kantoren, winkels en andere panden werden verwoest, zo ook het kantoor waar Harb werkte.

Hij raakte ernstig gewond aan zijn hoofd. Af en toe was hij bij bewustzijn, vertelde zijn familie aan persbureau AP. De man werd na drie maanden in het ziekenhuis overgeplaatst naar een revalidatiecentrum. Drie dagen geleden werd hij naar zijn ouderlijk huis gebracht, waar hij gisteravond overleed.

Rechtsgang belemmerd

Meer dan een jaar later is het nog steeds onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor de explosie.

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International belemmert de Libanese overheid het onderzoek naar de ramp en de rechtsgang. Daardoor blijven veel vragen onbeantwoord.

Na de explosie zijn er zo'n 25 mensen opgepakt die in verband werden gebracht met de ramp, veelal havenarbeiders en douanebeambten. Inmiddels zijn dertien van hen weer vrijgelaten. Nabestaanden eisen nog steeds gerechtigheid.

"We hopen dat God degene straft die hiervoor verantwoordelijk is, wat kunnen we anders?", zegt de broer van de overleden Harb, tegen AP.