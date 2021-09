Tientallen boetes uitgedeeld voor verstoren bronst op Hoge Veluwe

De natuurbeheerders waarschuwen dat tot het eind van de paartijd volop wordt gecontroleerd in de bossen. Ze verwijzen toeristen naar speciale observatieplekken. "Als iedereen zich aan de regels houdt, zoeken edelherten het open veld op en zijn ze goed zichtbaar. Maar als de dieren schrikken verbergen ze zich in de bossen", melden ze in een schriftelijke reactie.

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Nationaal Park De Hoge Veluwe organiseren tal van bronstexcursies, maar die zaten ook dit jaar in een mum van tijd vol, schrijft Omroep Gelderland.

In het nationale park gelden de afsluitingen de hele dag. Op andere plekken op de Veluwe moet het vanaf het eind van de middag tot de volgende ochtend stil zijn.

Hubertus

De hevige gevechten op de Hoge Veluwe in de bronsttijd kostten vorige week het leven aan het edelhert Hubertus. Het 10-jarige hert werd aangevallen door een rivaal, waarbij hij werd 'gevorkeld' in zijn lies: doorboord door het gewei van het andere hert. Daarbij raakten meerdere organen beschadigd. Beheerders van het park verlosten het slachtoffer uit zijn lijden.