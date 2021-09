Gewonden na explosie flatgebouw in Zweedse stad Göteborg

In de Zweedse stad Göteborg zijn 25 mensen naar het ziekenhuis afgevoerd na een explosie in een flatgebouw. Drie van hen zijn er vermoedelijk ernstig aan toe. Onduidelijk is wat er precies is gebeurd.

De hulpdiensten zijn ter plaatse om bewoners uit het pand te evacueren. In drie trappenhuizen is brand uitgebroken en wordt er geblust. De politie is een onderzoek gestart, maar heeft nog geen verdachten aangehouden.

De Zweedse zender SVT meldt dat de explosie rond 05.00 uur 's ochtends plaatsvond in een district aan de zuidkant van de stad. Bij het gebouw is nog steeds forse rookontwikkeling te zien. Het gebied rondom de laagbouw is afgezet.