Aardbeving op Kreta met een kracht van 6

Op Kreta is een aardbeving geweest. Volgens het Europees aardbevingscentrum EMSC had de aardbeving, op 25 kilometer ten zuidoosten van Heraklion, een kracht van 6,0.

Na de eerste schok omstreeks 09.15 uur lokale tijd volgde een kwartier later een naschok van 3,7. De eerste beving had een diepte van 10 kilometer.

Getuigenverklaringen op de site van EMSC spreken van een heftige beving en spullen die van planken zijn gevallen. Berichten over slachtoffers zijn er nog niet. Persbureau Reuters meldt dat er twee mensen vastzitten in beschadigde gebouwen.

Nederlander Martijn van Eijck (26) is op Kreta. Hij is momenteel op vakantie met zijn ouders en oom en tante in de plaats Malia, 34 kilometer ten oosten van Heraklion. "We zaten buiten koffie te drinken toen alles heftig begon te schudden. Toen zagen we mensen naar buiten lopen."

Scheuren in muren

Van Eijck was in juli ook op Kreta, toen er lichtere beving plaatsvond. "In vergelijking met de beving van toen was deze echt een stuk heftiger. Mijn tante zag ook dat in de supermarkt alle producten uit de schappen waren gevallen. En lokale media zeggen dat er in de bergen hier in de buurt huizen ingestort zijn."

Het huis in het oude centrum van Malia is van de ouders van Martijn. Veel schade is er niet. "Er zitten wat scheuren in de muren, maar verder valt het mee, gelukkig."