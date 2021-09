SPD wint Duitse verkiezingen, historisch slechte score voor CDU/CSU

In totaal deden 47 partijen mee aan de Bondsdagverkiezingen, maar naast de huidige partijen in de Bondsdag haalt geen enkele partij de kiesdrempel. 8,7 procent van de stemmen ging naar dergelijke partijen. Later vandaag volgt de definitieve zetelverdeling, die wordt bepaald door een complex districtenstelsel.

De opkomst lag op 76,6 procent van de stemgerechtigden, ongeveer gelijk aan 2017 (76,2 procent).

AfD grootste in Thüringen en Saksen

De regionale verschillen in stemgedrag blijken groot. Zo blijken er nog altijd aanzienlijke verschillen in stemgedrag te bestaan tussen West- en Oost-Duitsland. De sociaaldemocraten zijn in beide windrichtingen de grootste, maar daarachter lopen de verschillen uiteen. In het westen eindigt de CDU/CSU nipt achter de SPD, terwijl in het oosten de AfD als tweede partij uit de bus komt.

In de deelstaten Thüringen en Saksen is de AfD zelfs de grootste geworden. Bij de verkiezingen in 2017 eindigde de partij nog achter de CDU.

De CSU, de Beierse zusterpartij van de CDU, heeft de slechtste verkiezingsuitslag sinds 1949 behaald. Na het tellen van alle 46 kiesdistricten is het duidelijk dat de christendemocraten 31,7 procent van de stemmen hebben behaald, ruim 7 procentpunt minder dan in 2017. De CSU blijft wel ruimschoots de grootste partij in Beieren, gevolgd door de SPD (18 procent) en De Groenen (14,1 procent).