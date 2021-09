Prognose verkiezingsuitslag Duitsland: nek-aan-nekrace tussen SPD en CDU/CSU

Zwaar verlies

Bij de vorige verkiezingen in 2017 haalde de CDU/CSU onder leiding van Merkel nog 33 procent van de stemmen. De christendemocraten hebben dus sowieso zwaar verloren. De SPD heeft in vergelijking met de vorige keer flink gewonnen, want toen kwam de partij nog uit op ruim 20 procent. In 2017 was de AfD de derde partij met 12,6 procent van de stemmen, de FDP kreeg toen 10,7 procent, Die Linke haalden 9,2 procent en de Groenen kwamen uit op 8,9 procent.

Bij de SDP is de stemming opgetogen. "We hebben ons als SPD terug geknokt", is de reactie van de secretaris-generaal van de SPD, Lars Klinbeil, op de exitpolls. Hij zegt dat zijn partij met deze uitslag een mandaat heeft om met andere partijen te gaan onderhandelen over een nieuwe regering. "We willen Olaf Scholz als kanselier", zei hij.

Bij de CDU/CSU zei Armin Laschet dat hij een nieuwe regering wil vormen, ondanks het forse verlies.