IJsland eerste Europese land met meerderheid vrouwen in parlement

Bij de parlementsverkiezingen in IJsland is voor het eerst een meerderheid van vrouwen in het parlement gekozen. Dit is ook meteen een primeur in Europa: nooit eerder zaten meer vrouwen dan mannen in een parlement in een Europees land.

Na de verkiezingen van zaterdag krijgen vrouwen 33 van de in totaal 63 zetels in het IJslandse parlement, de Althing, toegewezen. Bij de vorige verkiezingen waren dat nog 24 zetels.

IJsland staat bekend als het land met de beste gendergelijkheid in de wereld. Al twaalf jaar lang staat het land bovenaan in het jaarlijkse rapport van het World Economic Forum. In IJsland geldt een vrouwenquota voor bestuursfuncties binnen bedrijven, maar voor het parlement is daar geen wet voor. Wel hebben sommige partijen een minimumaantal van vrouwelijke kandidaten op hun kieslijst staan.

Rwanda wereldwijd koploper

Buiten Europa zijn er verschillende landen waar meer vrouwen dan mannen parlementszetels innemen. Rwanda was het eerste land ter wereld, in 2008, waar vrouwen een meerderheid vormden. Naast Rwanda (61,3 procent) hebben op dit moment alleen Cuba (53,4 procent) en Nicaragua (50,6 procent) een kleine meerderheid van vrouwen in het parlement.

In Europa waren Zweden en Finland tot nu toe koploper qua aantal vrouwen in het parlement, met respectievelijk 47 en 46 procent.