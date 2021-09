Automobilist rijdt in op Tiroler koeienparade: zes gewonden

In Oostenrijk zijn zes mensen gewond geraakt toen een automobilist per ongeluk inreed op een Almabtrieb, de jaarlijkse terugtocht van koeien vanaf de bergweides. Onder de gewonden zijn de 79-jarige automobilist, zijn 82-jarige echtgenote, enkele herders en een omstander.

Het ging mis toen de automobilist gistermiddag in het plaatsje Hippach de macht over het stuur verloor. De auto raakte enkele dieren, botste tegen begeleidende wagens en kwam tot stilstand tegen een muurtje.

Sommige slachtoffers raakten zwaargewond, zoals een 39-jarige herder die door de auto werd geschept en een 17-jarige toeschouwer die door een koe werd gespietst. Twee herders die lichtgewond raakten, konden alle dieren veilig naar hun bestemming brengen. Geen van de koeien raakte gewond.

Folklore

De politie heeft de auto van het Duitse echtpaar in beslag genomen. Er wordt onderzocht of een technisch mankement oorzaak is geweest van het ongeluk. Mogelijk hadden de remmen van het voertuig het begeven.

De Almabtrieb is in veel Oostenrijkse plaatsjes een groot jaarlijks evenement: aan het einde van de zomer worden versierde koeien in een folkloristische parade door in lederhosen gestoken herders terug naar de stal in het dal geleid om daar te overwinteren. Dat gaat vaak gepaard met streekmarkten en volksmuziek.