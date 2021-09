Israël doodt vier Palestijnen op Westelijke Jordaanoever

Bij invallen van het Israëlische leger op de bezette Westelijke Jordaanoever zijn zeker vier Palestijnen gedood. Het ging volgens Israël om een actie tegen een terreurcel van Hamas die in de nabije toekomst aanslagen wilde uitvoeren.

Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zegt dat drie Palestijnen werden gedood in Biddu, iets ten noorden van Jeruzalem. De vierde kwam om in een dorp bij Jenin, aan de noordkant van de Westelijke Jordaanoever. Ook in andere plaatsen zijn invallen geweest.

Er zijn geen berichten over doden of gewonden aan Israëlische zijde. Een woordvoerder van het leger zegt dat er mensen zijn aangehouden, maar gaf geen aantal.

'Martelaren'

Hamas heeft de gedode Palestijnen "martelaren" genoemd, maar zei er niet bij of ze lid waren van de militante groepering, die op de Gazastrook de macht heeft. Hamas wordt door Israël, de VS en andere westerse landen als terroristische organisatie gezien.

De Palestijnse Autoriteit (PA), die delen van de Westelijke Jordaanoever bestuurt, heeft de Israëlische invallen veroordeeld. De Israëlische regering is "geheel en direct verantwoordelijk voor deze bloedige ochtend en de misdaden die zijn begaan door de bezettingsmacht". De PA werkt samen met Israël om Hamas en andere militanten groeperingen op de Westoever onder de duim te houden.