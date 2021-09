'Brein achter Rwandese genocide' overleden

De Rwandese oud-kolonel Théoneste Bagosora, het veronderstelde brein achter de genocide in 1994, is overleden. Bagosora stierf op 80-jarige leeftijd in een ziekenhuis in de Malinese hoofdstad Bamako, waar hij een gevangenisstraf van 35 jaar uitzat.

In 1994 werden in Rwanda in honderd dagen tijd naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's gedood door gewelddadige milities. Bagosora had destijds een vooraanstaande positie bij het ministerie van Defensie.

Na de genocide sloeg Bagosora op de vlucht en twee jaar later werd hij opgepakt in Kameroen. Hij werd berecht door het Rwanda-tribunaal, waar aanklagers hem bestempelden als de leider van de moordende milities. De toenmalige VN-commandant Dallaire noemde Bagosora "de architect" van de volkerenmoord.

Het tribunaal bevond de oud-kolonel in 2008 schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid. Hij kreeg aanvankelijk levenslang, maar die straf werd later teruggebracht naar 35 jaar.