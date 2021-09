Thuiskomst Huawei-topvrouw Meng breed uitgemeten in China

Huawei-topvrouw Meng Wanzhou is als een nationale held ontvangen in thuisland China. Op de luchthaven van Shenzhen, de stad waar het hoofdkwartier van Huawei is gevestigd, stond een welkomstcomité klaar. De rode loper was uitgerold, een delegatie wapperde met Chinese vlaggen en zong Chinees-nationalistische liederen.

Meng, de dochter van de oprichter van Huawei, heeft bijna drie jaar in Canada onder huisarrest verbleven. Zij werd in 2018 gearresteerd op verzoek van de VS, die haar verdachten van het overtreden van het handelsembargo tegen Iran. Gisteren werd Meng na een deal met de Amerikaanse aanklager vrijgelaten. Ook de twee Canadezen die gevangenzaten in China kregen toestemming om naar huis te gaan.

Mengs aankomst in Shenzhen werd live uitgezonden op de Chinese staatstelevisie. Daarop was te zien hoe zij president Xi Jinping en de communistische regering bedankte voor de steun tijdens haar huisarrest. "Tijdens deze moeilijke periode heb ik altijd de warmte en zorg van de partij, de natie en het volk gevoeld", zei Meng in een statement.

Bekijk hieronder de aankomst van Meng op de luchthaven van Shenzhen: