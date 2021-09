Wat speelde er achter de schermen rond Keijzer, en hoe kon het zover komen?

Had het conflict rond Keijzer ook anders opgelost kunnen worden? De kern van het probleem was in dit geval dat de 'eenheid van regeren' in het geding was, of in de woorden van Rutte: haar uitspraken "verdragen zich niet met besluiten die de ministerraad recentelijk heeft genomen".

Maar dat wil niet zeggen dat bewindslieden er helemaal geen eigen mening op na mogen houden, zegt politicoloog André Krouwel van de Vrije Universiteit Amsterdam. De premier heeft meerdere opties om met een dissident regeringslid om te gaan. "Hij kan het ook laten gaan. Hij kan zeggen: leuk, die mening van de staatssecretaris, maar dít is het kabinetsbeleid. Of hij kan zeggen: we gaan het erover hebben."

De regeringsleider kan een lid van zijn kabinet ook verzoeken afstand te nemen van zijn of haar uitspraken. "Die speelruimte is er in het algemeen wel", zegt Krouwel.