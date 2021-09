Voormalig woonminister Beelaerts van Blokland (88) overleden

De voormalige politicus en bestuurder Pieter Beelaerts van Blokland is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1977 tot 1981 minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het eerste kabinet-Van Agt. Zijn familie herdenkt hem als een erudiete, kleurrijke en markante man, die zich jarenlang inzette voor de gemeenschap en zijn familie.

Jonkheer Beelaerts van Blokland kwam uit een adellijk Hollands regentengeslacht, dat al sinds de 15e eeuw bestuurders leverde. Veel van zijn voorvaderen heetten ook Pieter.

Pieter Beelaerts van Blokland trad al vroeg in hun voetsporen. Als 30-jarige werd hij net als zijn vader burgemeester namens de CHU, een van de voorlopers van het CDA. Zijn eerste gemeente was Wolphaartsdijk in Zeeland. Daarna volgden Vianen en Amstelveen.

Woedende PvdA

In 1977 werd Beelaerts van Blokland onverwacht minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VROM). Hij was een van de ministers die door hun wat a-politieke houding en regenteske stijl de woede wekten van de PvdA en haar leider Joop den Uyl, die het niet konden verkroppen dat zij in de oppositie waren beland.

Beelaerts van Blokland werd in de Tweede Kamer fel aangevallen door de PvdA, onder meer omdat hij te weinig sociale huurwoningen zou bouwen en de kritiek uit de Kamer niet serieus genoeg zou nemen. Op een vraag van PvdA-Kamerlid Marcel van Dam waarom hij niet was ingegaan op zijn woorden, zei hij: "Ik heb gemeend een gepast zwijgen over een ongepast spreken te moeten betrachten".

Mede door zijn beleid kwamen groeisteden als Alphen aan den Rijn, Lelystad en Hoorn tot ontwikkeling.

Natuur en geschiedenis

Na de verkiezingen van 1981 werd Beelaerts van Blokland lid van de Tweede Kamer, maar al binnen twee maanden werd hij benoemd tot burgemeester van Apeldoorn. Daarna was hij nog dertien jaar lang commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht.

Hij was geïnteresseerd in natuurbeheer en geschiedenis. Bij zijn vertrek als commissaris in Utrecht werd als geschenk het Beelaerts van Bloklandfonds gevormd. Dat reikt jaarlijks een erepenning uit aan een organisatie die natuur, cultuur en geschiedenis met elkaar weet te verbinden.

Na zijn pensioen bleef hij actief. Hij was onder meer voorzitter van het Nationaal Oranjecomité voor het huwelijk van prins Willem Alexander en Máxima Zorreguieta in 2002.

Beelaerts van Blokland was getrouwd met barones Ulirica Bentinck, met wie hij drie kinderen kreeg.