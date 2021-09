'China duwt buitenlandse bedrijven de markt uit'

De club van Europese bedrijven in China maakt zich ook zorgen over de aanhoudende reisrestricties, in verband met covid. Het is moeilijker specialisten en talenten naar China te krijgen, merken ze. "China is minder aantrekkelijk geworden om werknemers naar toe te sturen. Buitenlanders zijn in China een uitstervend ras."

Sinds anderhalf jaar worden er nog maar beperkt visums afgegeven door China. Inkomende reizigers lopen tegen strenge quarantaines aan die oplopen tot drie of vier weken. "Er zitten inmiddels meer buitenlanders in Luxemburg, dan in Peking en Shanghai", aldus Wuttke. Luxemburg telt ruim 600.000 inwoners, Peking en Shanghai opgeteld een kleine 50 miljoen inwoners.

De markt de rug toekeren is er voor de meeste bedrijven evenwel niet bij. In een eerder rapport van diezelfde KvK gaf slechts 9% aan de benen te willen nemen. "Als je niet in China zit, ben je geen wereldspeler", zegt Wuttke. "Twintig tot dertig procent van de wereldwijde groei ligt in China, het groeipotentieel blijft enorm. Maar de prijs van zelfvoorziening zal uiteindelijk betaald worden door lagere groei, en minder innovatie."