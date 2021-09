Opnieuw protest tegen vaccinatieplicht bouwvakkers Melbourne, 92 mensen opgepakt

De Australische politie heeft in Melbourne bijna honderd mensen gearresteerd die wilden demonstreren tegen de coronamaatregelen. In de afgelopen drie dagen leidden demonstraties vaak tot een gewelddadige confrontatie met de politie. Daarom was de politie in groten getale uitgerukt om een nieuwe demonstratie te voorkomen.

92 mensen kwamen desondanks opdagen, en werden opgepakt. Verder waren er geen noemenswaardige incidenten.

De demonstraties begonnen een paar dagen geleden nadat de lokale overheid een vaccinatieplicht had ingevoerd voor bouwvakkers. Die plicht is volgens de lokale overheid nodig omdat veel bouwvakkers van het platteland in de stad komen werken en de vrees bestaat dat ze het virus mee terugnemen naar huis.

Volgens de lokale overheid houdt men zich op de helft van de bouwplaatsen niet aan de coronamaatregelen. Vandaag werden in de deelstaat Victoria, waar Melbourne ligt, 766 nieuwe besmettingen en vier doden geregistreerd; een piek in de huidige uitbraak. Ongeveer twee op de drie besmettingen hebben een link met de bouw.

Extreemrechts en antivaxxers sluiten zich aan

Het besluit leidde tot grote woede en bouwvakkers blokkeerden een snelweg en een brug. Vervolgens is de bouw voor de komende twee weken stilgelegd, wat de protesten alleen maar aanwakkerde. Maar het zijn niet alleen bouwvakkers die de straat op gaan. Extreemrechts en antivaccinatiegroepen hebben zich aangesloten bij het protest en zijn zeer gewelddadig.

Gisteren gingen demonstranten de confrontatie met de politie wel aan. Daarbij werden meer dan 200 mensen gearresteerd. Zo'n duizend demonstranten hadden zich verzameld bij een oorlogsmonument in de stad waar ze urenlang weigerden te vertrekken. Uiteindelijk brak de politie de demonstratie op. Daarbij werd flink geweld gebruikt, door beide kanten. Demonstranten gooiden met fakkels, golfballen en batterijen. De politie gebruikte pepperspray, verrichtte hardhandige arrestaties en schoot rubberkogels af.

Een Australische journalist die verslag deed, werd bekogeld door demonstranten en met urine overgoten. Bij een vaccinatiecentrum werden zorgmedewerkers uitgescholden en bespuugd. Deelstaatpremier Dan Andrews heeft het geweld fel veroordeeld. "Deze mensen zijn niet gekomen om te demonstreren, ze komen om te vechten", zei hij over de rellen.

Klap op de tegels

De politie heeft de demonstraties hardhandig neergeslagen. In een filmpje op sociale media is bijvoorbeeld te zien hoe een agent een man die ogenschijnlijk rustig staat te praten van achteren benadert en hard tegen de grond slaat. Zijn hoofd klapt op de tegels en de man is een tijdje buiten bewustzijn. Het filmpje heeft grote verontwaardiging veroorzaakt en wordt onderzocht door de autoriteiten.

Het is onbekend hoeveel demonstranten gewond zijn geraakt. Bij de grote demonstratie gisteren raakten drie agenten gewond door geweld van demonstranten.

De explosie van woede komt niet uit de lucht vallen. Melbourne staat op het punt om de twijfelachtige eer te krijgen de stad te zijn die wereldwijd het langst in lockdown is geweest. Als de huidige lockdown zoals aangekondigd eind oktober ten einde komt, heeft Melbourne 267 dagen in lockdown doorgebracht sinds het begin van de coronapandemie.

'Geen alternatief voor vaccinatie'

De frustratie in deelstaat Victoria stapelt zich al maanden op. Volgens David Southwick, de plaatsvervangend oppositieleider, zijn veel mensen wanhopig. "We moeten vooruit, het kan zo niet langer", zegt hij in een interview met Sky News. "Maar er komt maar geen einde aan de lockdowns. Mensen willen hun leven terug."

De deelstaatregering en de vakbonden van de bouwvakkers wijzen erop dat extreemrechtse groepen de demonstraties hebben gekaapt voor hun eigen doeleinden. Op sociale media wordt het geweld door demonstranten en politie afgekeurd, maar er is ook begrip voor de woede. Toch is er volgens deelstaatpremier Andrews maar één oplossing: vaccineren. "Geweld werkt niet, alleen vaccinatie kan ons hierbij helpen. Er is geen alternatief."

Op dit moment zit meer dan de helft van de Australische bevolking in lockdown. De maatregelen gelden voor onder meer Sydney, Melbourne en de hoofdstad Canberra. De federale overheid heeft meer vrijheden beloofd zodra 70 tot 80 procent van alle volwassenen volledig gevaccineerd is. Nu heeft 49 procent van de Australische bevolking twee prikken gehad.