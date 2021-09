Rutte: niet vooruitlopen op wensen Kamer

Zorgsalarissen

Aan het begin van het debat bleek al wel dat het kabinet extra geld uittrekt om de salarissen in de zorg te verhogen (de Kamer nam daarover vorige week een motie aan). Minister De Jonge heeft daarover een brief aan de Kamer gestuurd. Dat leverde ook meteen discussie op in de Kamer, onder meer omdat door de tegemoetkoming de zorgpremie stijgt.

De premier voegde eraan toe dat het kabinet zichzelf missionair acht op twee onderwerpen: de coronacrisis en de afwikkeling van de Toeslagenaffaire.

Formatie

Rutte zei ook dat hij als leider van de grootste partij in de formatie een bijzondere verantwoordelijkheid voelt, maar ook "dat de VVD maar 22 procent van de stemmen heeft en dat dus 78 procent van de verantwoordelijkheid bij anderen ligt".

Gisteren gaven alle negentien fracties hun visie en er werden ook verschillende voorstellen gedaan om de plannen van het kabinet te veranderen. Maar wat daar van terecht komt, is nog niet duidelijk. Rutte kondigde vorige week aan dat de formerende partijen VVD, D66 en CDA openstaan voor mogelijke aanpassingen.

Namenmonument

Aan het begin van zijn betoog verwees Rutte ook naar het Holocaust Namenmonument in Amsterdam, dat zondag werd geopend. Rutte zei hierop in te gaan, "omdat gisteren het thema ook voorbijkwam in het debat". Toen waren er felle reacties op uitlatingen van Forum voor Democratie-leider Baudet. Kamerleden vinden dat Forum op een ongepaste manier coronatoegangsbewijzen in verband brengt met de Jodenvervolging.

Rutte zei dat hij bij de onthulling letterlijk heeft gehuild toen hij de emoties zag bij nabestaanden, die de namen van vermoorde familieleden lazen.