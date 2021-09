Acht maanden cel voor doodrijden hardloper in Zaltbommel

Een 39-jarige man uit Oss is veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf voor het doodrijden van een 52-jarige hardloper in Zaltbommel. Ook moet hij meewerken aan een behandeling tegen alcohol en drugs.

Boven op de acht maanden krijgt de man nog eens acht maanden voorwaardelijk. Als de man in drie jaar tijd weer in de fout gaat, moet hij die voorwaardelijke straf alsnog uitzitten. De uitspraak is zwaarder dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die was twaalf maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk.

De man krijgt de straf voor een aanrijding op 30 mei van dit jaar. Hij reed in het buitengebied van Zaltbommel een hardloper aan, die aan zijn verwondingen overleed. Na de aanrijding ging de bestuurder ervandoor. Door een tip van een vriend kon hij later worden aangehouden op station Venlo. Volgens het OM was de man van plan te vluchten naar Duitsland.

Geen rijbewijs

De Ossenaar bleek na zijn aanhouding niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, iets waar hij al eerder voor veroordeeld was. Uit het onderzoek kwam bovendien naar voren dat de man te hard had gereden toen hij het ongeval veroorzaakte. Ook had hij cocaïne in zijn bezit.

Tijdens de rechtszaak betuigde hij spijt. "Mijn woorden en acties zullen nooit de pijn wegnemen. Ik wil laten weten dat ik immense spijt heb. Ik accepteer alle straf, het is mijn schuld", zei hij volgens Omroep Gelderland.