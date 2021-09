Overleden Ambulance Wens-oprichter opgevolgd door zoon: 'Pa, ik ga je trots maken'

Kees Veldboer sr. richtte de stichting in 2007 op om gratis de laatste wensen van terminale, immobiele patiënten in vervulling te laten gaan. Daarmee wilde hij een aanvulling zijn op de palliatieve zorg. Veldboer, zelf ambulancechauffeur, kwam op het idee tijdens een ambulancerit in Rotterdam, toen een patiënt hem vertelde dat hij graag nog één keer op een schip zou varen. Die wens ging in vervulling.

Inmiddels zijn meer dan 16.000 wensen vervuld en het concept is in meerdere landen overgenomen. Veldboer werd in 2016 door de BBC uitgeroepen tot meest inspirerende man van het moment.