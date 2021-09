Taliban vragen spreektijd aan bij Algemene Vergadering VN

De Taliban willen Afghanistan officieel vertegenwoordigen bij de Verenigde Naties (VN). De terroristische beweging heeft spreektijd aangevraagd bij de 76ste Algemene Vergadering die bezig is in New York.

Minister van Buitenlandse Zaken Amir Khan Muttaqi van de Taliban deed het verzoek in een brief aan VN-topman Antonio Guterres. Persbureau DPA heeft een deel van de tekst ingezien. Als argument gebruiken de Taliban dat de Afghaanse president Ashraf Ghani is verdreven en ook door andere landen niet meer wordt gezien als staatshoofd.

Verder willen de Taliban af van de huidige VN-gezant van Afghanistan. Na hun machtsgreep vorige maand bleef die zitten. De groepering schuift een eigen woordvoerder, Suhail Shaheen, naar voren als VN-ambassadeur. De Taliban zijn de feitelijke machthebbers in Afghanistan, maar ze worden nog nauwelijks erkend als de wettige regering.

Dit zegt een woordvoerder van de Taliban over erkenning: