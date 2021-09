Opnieuw ontwikkeling in moordzaak Noord-Ierse journalist, twee nieuwe arrestaties

De Noord-Ierse politie heeft in het onderzoek naar de moord op journalist Lyra McKee nog eens twee mensen opgepakt. Vorige week werden er ook al twee mensen aangeklaagd in verband met de dood van de 29-jarige journalist in Londonderry, in 2019. In totaal zitten er nu vijf mensen vast voor de moord, van wie er drie zijn aangeklaagd.

De twee mannen van 24 en 29 die vanochtend zijn aangehouden, worden naar verwachting vandaag nog gehoord door de politie. Waar ze precies van worden verdacht, is nog niet bekendgemaakt, maar ze zijn opgepakt op grond van de Britse terrorismewet.

Lyra McKee werd ruim drie jaar geleden doodgeschoten toen ze bij een protest in Londonderry in de buurt van een politieauto stond. De New IRA, een afsplitsing van de verboden paramilitaire organisatie IRA, gaf later toe dat leden van de groep de kogels hadden afgevuurd, maar voegde eraan toe dat die bedoeld waren voor "vijandelijke troepen", waarmee de politie werd bedoeld.

Goedevrijdagakkoord

De gewelddadige republikeinse groep streeft naar onafhankelijkheid van Groot-Brittannië en een hereniging met Ierland. Voor de totstandkoming van het Goedevrijdagakkoord (1998) werd de strijd daarvoor op bloedige wijze gevoerd door de organisatie waar de New IRA uit voortkomt, de Irish Republican Army (IRA).

Londonderry - destijds vaak een van de brandhaarden - werd in 2019 opnieuw het toneel van gewelddadig protest. De grens tussen Ierland en Noord-Ierland dreigde in de aanloop naar het Brexit-akkoord dicht te gaan, wat niet te verkroppen was voor katholieke Noord-Ieren die hereniging nastreven.

De dood van McKee maakte veel los. Ze werd gezien als een veelbelovende jonge journalist, die uitstekend kon schrijven over de generatie die door het Goedevrijdagakkoord in vrede kon opgroeien. Zorgen over een heropleving van sektarisch geweld in Noord-Ierland na haar dood, leidden tot een uiteindelijk succesvolle herstart van de onderhandelingen over een nieuwe Noord-Ierse regering.