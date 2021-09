Sterkste stijging huizenprijzen in 21 jaar: bijna 18 procent duurder dan jaar eerder

Op de oververhitte huizenmarkt is in augustus opnieuw een record gevestigd. Bestaande koopwoningen waren 17,8 procent duurder dan een jaar eerder. De huizenprijzen stegen daarmee nog harder dan in juli. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de prijsstijging is augustus de grootste sinds september 2000.

Het afgelopen half jaar stegen de prijzen van koopwoningen iedere keer weer tot nieuwe recordhoogtes. Een woning is nu gemiddeld 78 procent duurder dan in 2013. In dat jaar bereikten de huizenprijzen een dieptepunt.

In augustus wisselden minder woningen van eigenaar, zoals gebruikelijk in de zomer. Het aantal verkopen daalde met 9 procent tot 17.257 transacties.

Miljard euro

Gisteren bevestigde het kabinet dat het de komende 10 jaar 100 miljoen per jaar investeert voor het bouwen van 900.000 woningen. In totaal gaat het dus om een miljard euro.

In de Troonrede noemde koning Willem-Alexander de woningmarkt als een van de grote binnenlandse thema's die moeten worden aangepakt. Veel partijen uit de Tweede Kamer grepen Prinsjesdag aan om nog een keer te zeggen dat er snel een missionair kabinet moet komen. Alleen dan kunnen volgens hen de problemen die de koning noemde, zoals de woningnood, goed worden aangepakt.

'Huizen niet voor prinsen'

Zondag 12 september was er in het Amsterdamse Westerpark een woonprotest. Duizenden tegenstanders van het huidige woonbeleid spraken zich uit tegen de exploderende huizenprijzen, de stijgende huren in de vrije sector en het tekort aan sociale huurwoningen.

De actievoerders liepen met borden met daarop teksten als 'Huizen voor mensen, niet voor prinsen' en 'huisjesmelkers functie elders'. Ook scanderen de deelnemers gezamenlijk leuzen als 'mensen boven markt' en 'Fuck de woningmarkt'.

NOS op 3 legt in onderstaande video uit wat mogelijke oplossingen zijn voor de crisis op de woningmarkt.