Wat Nederlanders vinden van de Troonrede

Leerkracht Daniël Ponsen (37) uit Heemstede is starter en zoekt al twee jaar naar een woning. Hij woont nu in een huurhuis met vrouw en kind. "Ik heb geen jubelton, we zijn wel tweeverdieners in het onderwijs. En dan nog lukt het niet. Zo'n veertig woningen hebben we bekeken, maar het is onbetaalbaar."

Qua politiek beleid zou de leerkracht met name meer controle willen zien op de woningmarkt, maar dat hoorde hij niet terug in de Troonrede. "Nu is het zo dat als we een huis zien dat ons bevalt, we bieden en dan uiteindelijk geen idee hebben hoever we er naast zaten. Die biedingen openbaar maken, lijkt mij wel wat. Al verwacht ik niet dat het woning- en lerarentekort zomaar is opgelost."