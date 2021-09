Opnieuw miljarden van Volksgezondheid voor coronabestrijding

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft miljarden gestoken in de bestrijding van het coronavirus en blijft dat voorlopig ook doen. Er wordt voor de jaren 2020-2025 in totaal 20 miljard euro begroot voor uitgaven die iets met corona te maken hebben.

In de begroting voor volgend jaar schrijft het ministerie dat er in het najaar "een reële mogelijkheid" is dat het virus weer opleeft. Daarbij wil het kabinet "alles in het werk stellen om een (gedeeltelijke) sluiting van de samenleving te voorkomen". En dat kost geld.

Vorig jaar is er door VWS 5 miljard uitgegeven aan coronabestrijding, dit jaar 12,4 miljard en voor de jaren 2022-2025 is alvast 2,6 miljard euro begroot. Deze bedragen gaan enkel over de bestrijding en staan los van de uitgaven aan de zorg voor coronapatiënten in bijvoorbeeld het ziekenhuis of instellingen.

6 miljoen subsidie per jaar

De drie duurste uitgavenposten voor de komende jaren zijn de coronatestcapaciteit (7,1 miljard), de GGD's en veiligheidsregio's (3,4 miljard), vaccins en medicatie (3,1 miljard),

Voor de toekomst kijkt het ministerie ook alvast naar nieuwe virussen die problemen kunnen gaan veroorzaken in Nederland. Het kabinet wil om die reden de "pandemische paraatheid" versterken. Naast het verbeteren van de paraatheid is het de bedoeling dat Nederland zelfvoorzienend is om "ook in de toekomst crisissen aan te kunnen".

Er komt een speciaal pandemisch centrum dat jaarlijks 6 miljoen euro subsidie ontvangt. Ook wordt er jaarlijks 5 miljoen euro uitgetrokken voor de Nationale Zorgreserve met zorgmedewerkers die ingezet kunnen worden bij een crisis. Er gaat ook 15 miljoen naar vaccinmaker Intravacc.

Te veel virusremmer besteld

Uit de begroting blijkt verder dat het ministerie inmiddels miljoenen uittrekt om de "de toenemende hoeveelheid coronagerelateerde WOB-verzoeken" af te handelen. Via zulke verzoeken proberen journalisten en burgers informatie te achterhalen. Dat kost het ministerie dit jaar 2 miljoen euro en volgend jaar 5 miljoen euro.

En er gaat ook weleens iets mis. Zo blijkt uit de begrotingsstukken dat er door het RIVM veel te veel van het medicijn Remdesivir is ingekocht. Dit middel is een virusremmer dat soms met succes bij coronapatiënten is gebruikt. Een deel van het middel raakt over de houdbaarheidsdatum en dat kost dit jaar 13 miljoen euro en volgend jaar 4,4 miljoen euro.